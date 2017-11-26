Хирурги в Индии извлекли из пациента 7 кг железа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Врачи одной из клиник в индийском городе Сатна достали из пациента семь килограммов посторонних предметов, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Пострадавший 35-летний Маскуд Хан попал в больницу с жалобами в боли в области желудка.
"Мы решили провести эндоскопию и были поражены, увидев в желудке монеты, гвозди, болты и гайки. Ничего подобного в нашей практике не встречалось," - отметил врач Прянк Шарма.
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По словам врача, пациент, скорее всего, страдает психическим расстройством. Близкие Хана сообщили, что мужчина в последнее время страдал от депрессии. Глотая гвозди, монеты и другие мелкие предметы, пострадавший пытался избавиться от скуки.
Сейчас Хан находится вне опасности, пообещав больше не употреблять металла в пищу.