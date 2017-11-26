Хирурги в Индии извлекли из пациента 7 кг железа

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 57112 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 35422 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 47048 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 57503 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 110495 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113344 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 138364 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107266 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108700 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 113308 просмотра

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Хирурги в Индии извлекли из пациента 7 кг железа

Хирурги в Индии извлекли из пациента 7 кг железа

Киев  •  УНН

 • 16866 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Врачи одной из клиник в индийском городе Сатна достали из пациента семь килограммов посторонних предметов, сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Пострадавший 35-летний Маскуд Хан попал в больницу с жалобами в боли в области желудка.

"Мы решили провести эндоскопию и были поражены, увидев в желудке монеты, гвозди, болты и гайки. Ничего подобного в нашей практике не встречалось," - отметил врач Прянк Шарма.

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По словам врача, пациент, скорее всего, страдает психическим расстройством. Близкие Хана сообщили, что мужчина в последнее время страдал от депрессии. Глотая гвозди, монеты и другие мелкие предметы, пострадавший пытался избавиться от скуки.

Сейчас Хан находится вне опасности, пообещав больше не употреблять металла в пищу.

 

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