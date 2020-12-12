“Хімік” здобув п’яту поспіль перемогу в баскетбольній Суперлізі України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У матчі Суперліги з баскетболу зустрілися “Хімік” та БК “Запоріжжя”, передає УНН з посиланням на ФБУ.
“Хімік” впевнено розпочав поєдинок. У першій чверті команда Віталія Степановського поступилася тільки у боротьбі під щитами і то мінімально (8 підбирань проти 9). У всіх інших аспектах южненці перемогли — 25:17 у рахунку.
Проте в другій чверті рахунок був зрівняний — 42:42. Після перерви “Хімік” зміг вирватися вперед на 9 очок. У заключній 10-хвилинці господарі втримали позитивні цифри на табло. Як підсумок, перемога южненців — 83:73.
Найкращим у матчі став Тейрел Нельсон, який набрав 20 очок та зробив 12 підбирань.
Додамо, “Хімік” здобув 5-й поспіль виграш у Суперлізі і займає 5-те місце із 7-ма перемогами загалом. “Запоріжжя” має шість виграшів.