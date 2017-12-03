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"Хімік" у матчі з "Запоріжжям" перервав серію поразок в Суперлізі

Київ • УНН

 • 13959 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. БК “Хімік” перервав низку невдач, вигравши зустріч у Запоріжжі із місцевим клубом в рамках Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Хіміка”.

Якщо в першій половині зустрічі господарям вдалося кілька разів зрівняти рахунок, і після відриву “Хіміка” скорочувати до 2-4 пунктів, то після великої перерви южненці повністю контролювали ситуацію, і довели матч до логічного завершення, записавши на свій рахунок четверту в цьому сезоні перемогу в чемпіонаті України Суперліга Парі-Матч — 58:78.

Персональна статистика:

“Запоріжжя-ZOG”: Ткачук 5 очок + 10 передач — 4 втрати, Щепкін 21 + 7 підбирань, Овдеєнко 5, Нікітін 4 + 7 підбирань, Буц 4 — старт; Анісімов 14 + 6 підбирань + 3 блок-шота, Кожем’якін 3, Ворник 2 + 5 підбирань

“Хімік”: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13, Еріенс 2, Павлов 13, Петров 15 + 14 підбирань — старт; Рябчук 9 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Антипов 6, Мальчевський 5, Сидоров 3.

Додамо також, в іншому протистоянні МБК “Миколаїв” не залишив шансів БК “БІПА” з Одеси — 83:51.

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