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"Химик" в матче с "Запорожьем" прервал серию поражений в Суперлиге

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 • 13959 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. БК “Химик” прервал череду неудач, выиграв встречу в Запорожье с местным клубом в рамках Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Химика”.

Если в первой половине встречи хозяевам удалось несколько раз сравнять счет, и после отрыва “Химика” сокращать до 2-4 пунктов, то после большого перерыва южненцы полностью контролировали ситуацию, и довели матч до логического завершения, записав на свой счет четвертую в этом сезоне победу в чемпионате Украины Суперлига Пари-Матч — 58:78.

Персональная статистика:

“Запорожье-ZOG” Ткачук 5 очков + 10 передач — 4 потери, Щепкин 21 + 7 подборов, Овдеенко 5, Никитин 4 + 7 подборов, Буц 4 — старт; Анисимов 14 + 6 подборов + 3 блок-шота, Кожемякин 3, Ворнык 2 + 5 подборов.

“Химик”: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13 Ериенс 2, Павлов 13 Петров 15 + 14 подборов — старт; Рябчук 9 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Антипов 6, Мальчевский 5, Сидоров 3.

Добавим также, в другом противостоянии МБК “Николаев” не оставил шансов БК “БИПА” из Одессы — 83:51.

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