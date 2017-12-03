"Химик" в матче с "Запорожьем" прервал серию поражений в Суперлиге

Если в первой половине встречи хозяевам удалось несколько раз сравнять счет, и после отрыва “Химика” сокращать до 2-4 пунктов, то после большого перерыва южненцы полностью контролировали ситуацию, и довели матч до логического завершения, записав на свой счет четвертую в этом сезоне победу в чемпионате Украины Суперлига Пари-Матч — 58:78.

Персональная статистика:

“Запорожье-ZOG” Ткачук 5 очков + 10 передач — 4 потери, Щепкин 21 + 7 подборов, Овдеенко 5, Никитин 4 + 7 подборов, Буц 4 — старт; Анисимов 14 + 6 подборов + 3 блок-шота, Кожемякин 3, Ворнык 2 + 5 подборов.

“Химик”: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13 Ериенс 2, Павлов 13 Петров 15 + 14 подборов — старт; Рябчук 9 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Антипов 6, Мальчевский 5, Сидоров 3.

Добавим также, в другом противостоянии МБК “Николаев” не оставил шансов БК “БИПА” из Одессы — 83:51.