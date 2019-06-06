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Хет-трик Роналду дозволив Португалії вийти в фінал Ліги націй

Хет-трик Роналду дозволив Португалії вийти в фінал Ліги націй

Київ • УНН

 • 11402 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Три голи Кріштіану Роналду у ворота збірної Швейцарії, включаючи два в останні три хвилини, вивів Португалію в фінал Ліги націй, передає кореспондент УНН.

В середині тайму Роналду вивів португальців вперед завдяки потужному пострілу в протихід зі штрафного воротарю Зоммеру. Рафаель Родрігес зрівняв цифри на табло на 57 хвилині. Оборонець реалізував пенальті, але Руй Патрісіу був напрочуд близьким до сейву.

Тільки в заключні миттєвості баталії Роналду ще двічі засмутив Зоммера та приніс путівку колективу до фіналу – 3:1.

Таким чином, Роналду зробив шостий хет-трик за збірну Португалії. До того ж в активі Роналду 88 голів в 157 матчах за збірну Португалії. До цього він не забивав за національну команду 349 днів.

Примітно, що швейцарці не можуть виграти в Португалії вже 50 років. Ця серія триває дев'ять матчів і включає в себе фінальну стадію Євро-2004.

Також додамо, у фіналі Португалія зіграє проти переможця матчу Нідерланди – Англія.

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