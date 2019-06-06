Хет-трик Роналду позволил Португалии выйти в финал Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Три гола Криштиану Роналду в ворота сборной Швейцарии, включая два в последние три минуты, вывели Португалию в финал Лиги наций, передает корреспондент УНН.
В середине тайма Роналду вывел португальцев вперед благодаря мощному выстрелу в противоход со штрафного вратарю Зоммеру. Рафаэль Родригес сравнял цифры на табло на 57 минуте. Защитник реализовал пенальти, но Руй Патрисиу был удивительно близок к сейву.
Только в заключительные мгновения баталии Роналду еще дважды огорчил Зоммера и принес путевку коллектива в финал - 3:1.
Таким образом, Роналду сделал шестой хет-трик за сборную Португалии. К тому же в активе Роналду 88 голов в 157 матчах за сборную Португалии. До этого он не забивал за национальную команду 349 дней.
Примечательно, что швейцарцы не могут выиграть у Португалии уже 50 лет. Эта серия длится девять матчей и включает в себя финальную стадию Евро-2004.
Также добавим, в финале Португалия сыграет против победителя матча Нидерланды - Англия.