Хет-трик Габріеля Жезуса і повернення Зінченка: "Манчестер Сіті" розгромив "Динамо" Загреб"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На стадіоні "Максимір" відбулося заключне протистояння групи С Ліги чемпіонів в якому господарі загребське "Динамо" зазнали фіаско від "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.
Достатньо швидкий м'яч Ольмо вивів загребців вперед, подарувавши надію на плей-офф ЛЧ. Однак надалі "динамівці" тільки пропускали. На перерву команди пішли за нічиї через гол Габріеля Жезуса, який на початку другої половини оформив хет-трик. Крапку поставив Фоден (84 хв) – 1:4.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів перший поєдинок після операції, відігравши з 66 хвилини.
Додамо, "міщани" ще до матчу забезпечили собі перше місце в групі С – 14 балів. "Динамо" (5) фінішує останнім і прощається з єврокубками.