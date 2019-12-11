Хет-трик Габриэля Жезуса и возвращение Зинченко "Манчестер Сити" разгромил "Динамо" Загреб "

Достаточно быстрый мяч Ольмо вывел загребцев вперед, подарив надежду на плей-офф ЛЧ. Однако в дальнейшем "динамовцы" только пропускали. На перерыв команды ушли при ничьей из-за гола Габриэля Жезуса, который в начале второй половины оформил хет-трик. Точку поставил Фоден (84 мин) - 1:4.

Отметим, что украинец Александр Зинченко провел первый поединок после операции, отыграв с 66 минуты.

Добавим, "горожане" еще до матча обеспечили себе первое место в группе С - 14 баллов. "Динамо" (5) финиширует последним и прощается с еврокубками.