Херсонщина: окупанти втратили контроль над логістикою, ЗСУ просуваються

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“Ми не стоїмо на місці. Ми просуваємося. Але ці результати можуть бути проголошені тільки після їх закріплення. Водночас саме результати такої інформаційної нестабільності в деяких осіб відгукнулися вчора таким контрнаступом”, – повідомила Гуменюк.

Деталі

Вона зазначила, що українська армія контролює логістичні маршрути і способи пересування окупантів. Росіяни намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів.

“Це теж стала практика, яку ми вже знаємо з часів їхніх таких дій на Донбасі. Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають, і не мають зараз можливостей використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо. Це теж створює умови для того, щоб наша перевага була все більшою і більшою”, – додала Гуменюк.

Доповнення

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що Херсонщина до вересня точно буде звільнена.