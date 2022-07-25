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Херсонщина: окупанти втратили контроль над логістикою, ЗСУ просуваються

Херсонщина: окупанти втратили контроль над логістикою, ЗСУ просуваються

Київ • УНН

 • 173458 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Збройні сили України просуваються по Херсонській області. Російські окупанти втрачають контроль над логістичними маршрутами і намагаються приховати підвезення боєприпасів. Про це в ефірі національного телемарафорну повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

“Ми не стоїмо на місці. Ми просуваємося. Але ці результати можуть бути проголошені тільки після їх закріплення. Водночас саме результати такої інформаційної нестабільності в деяких осіб відгукнулися вчора таким контрнаступом”, – повідомила Гуменюк.

Деталі

Вона зазначила, що українська армія контролює логістичні маршрути і способи пересування окупантів. Росіяни намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів.

“Це теж стала практика, яку ми вже знаємо з часів їхніх таких дій на Донбасі. Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають, і не мають зараз можливостей використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо. Це теж створює умови для того, щоб наша перевага була все більшою і більшою”, – додала Гуменюк.

Доповнення

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що Херсонщина до вересня точно буде звільнена.

Українські Національні Новини

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