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Херсонская область: оккупанты потеряли контроль над логистикой, ВСУ продвигаются

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Вооруженные силы Украины продвигаются по Херсонской области. Российские оккупанты теряют контроль над логистическими маршрутами и пытаются скрыть подвоз боеприпасов. Об этом в эфире национального телемарафорна сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

“Мы не стоим на месте. Мы продвигаемся. Но эти результаты могут быть провозглашены только после их закрепления. В то же время именно результаты такой информационной нестабильности у некоторых лиц отозвались вчера таким контрнаступлением”, – сообщила Гуменюк.

Детали

Она отметила, что украинская армия контролирует логистические маршруты и способы передвижения оккупантов. Россияне пытаются скрыть подвоз боеприпасов под видом гуманитарных грузов.

“Это тоже стала практика, которую мы уже знаем со времен таких их действий на Донбассе. Но очень больших мощностей у них прямо сейчас нет, и нет сейчас возможностей использовать те логистические пути, которые мы контролируем. Это тоже создает условия для того, чтобы наше преимущество было все больше и больше”, – добавила Гуменюк.

Дополнение

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонская область до сентября точно будет освобождена.

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