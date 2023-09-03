Херсон знову опинився під ворожим обстрілом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Херсон сьогодні вчергове опинився під ворожим обстрілом, повідомив у неділю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Херсон під обстрілом з тимчасово окупованого лівого берега. Залишайтеся в безпечних місцях!" - написав Мрочко у Telegram після 16 години.
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Мрочко за сьогодні, 3 вересня, не вперше повідомляє про небезпеку. Про те, що у Херсоні лунають вибухи, голова МВА повідомляв після 14 години.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для області, однак згодом повідомили про відбій ракетної небезпеки.
За даними Херсонської ОВА, станом на 16:25 в області був відбій повітряної тривоги.