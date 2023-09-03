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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

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Херсон снова оказался под вражеским обстрелом

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Херсон сегодня в очередной раз оказался под вражеским обстрелом, сообщил в воскресенье глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

"Херсон под обстрелом с временно оккупированного левого берега. Оставайтесь в безопасных местах!" - написал Мрочко в Telegram после 16 часов.

Дополнение

Мрочко за сегодня, 3 сентября, не впервые сообщает об опасности. О том, что в Херсоне раздаются взрывы, глава ГВА сообщал после 14 часов.

Ранее в Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для области, однако позже сообщили об отбое ракетной опасности.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 16:25 в области был отбой воздушной тревоги.

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