Херсон снова оказался под вражеским обстрелом

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"Херсон под обстрелом с временно оккупированного левого берега. Оставайтесь в безопасных местах!" - написал Мрочко в Telegram после 16 часов.

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Мрочко за сегодня, 3 сентября, не впервые сообщает об опасности. О том, что в Херсоне раздаются взрывы, глава ГВА сообщал после 14 часов.

Ранее в Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для области, однако позже сообщили об отбое ракетной опасности.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 16:25 в области был отбой воздушной тревоги.