"Херсон – це Україна": коли випустять нову марку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У п'ятницю, 9 грудня, марка "Херсон – це Україна" з'явиться у відділеннях Укрпошти. Про це в Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
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"Знаю, що Ви чекали цей день, як той Єнот чекає повернення до Херсона. Марка "Херсон – це Україна" з'явиться в наших відділеннях вже завтра, 9 грудня", – написав Смілянський.
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Як повідомив гендиректор, 40% тиражу викупили за передзамовленням, придбати марку онлайн вже не можна буде.
Ті, хто зробив передзамовлення, отримають марки протягом 3-5 днів, більшість – вже завтра.
Нагадаємо
До Дня Збройних сил України 6 грудня Укрпошта випустила лімітовану серію марок "Зброя Перемоги".