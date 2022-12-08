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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26613 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 59651 перегляди

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"Херсон – це Україна": коли випустять нову марку

"Херсон – це Україна": коли випустять нову марку

Київ • УНН

 • 1151228 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У п'ятницю, 9 грудня, марка "Херсон – це Україна" з'явиться у відділеннях Укрпошти. Про це в Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

Цитата

"Знаю, що Ви чекали цей день, як той Єнот чекає повернення до Херсона. Марка "Херсон – це Україна" з'явиться в наших відділеннях вже завтра, 9 грудня", – написав Смілянський.

Деталі

Як повідомив гендиректор, 40% тиражу викупили за передзамовленням, придбати марку онлайн вже не можна буде. 

Ті, хто зробив передзамовлення, отримають марки протягом 3-5 днів, більшість – вже завтра.

Нагадаємо

До Дня Збройних сил України 6 грудня Укрпошта випустила лімітовану серію марок "Зброя Перемоги".

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