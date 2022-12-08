"Херсон – це Україна": коли випустять нову марку

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"Знаю, що Ви чекали цей день, як той Єнот чекає повернення до Херсона. Марка "Херсон – це Україна" з'явиться в наших відділеннях вже завтра, 9 грудня", – написав Смілянський.

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Як повідомив гендиректор, 40% тиражу викупили за передзамовленням, придбати марку онлайн вже не можна буде.

Ті, хто зробив передзамовлення, отримають марки протягом 3-5 днів, більшість – вже завтра.

Нагадаємо

До Дня Збройних сил України 6 грудня Укрпошта випустила лімітовану серію марок "Зброя Перемоги".