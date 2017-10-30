Хемілтон вчетверте тріумфував у сезоні Формули-1
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Британський пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон став чотириразовим чемпіоном світу з автогонок у класі машин Формула-1, інформує УНН з посиланням на сайт Формули-1.
Гонщик "Мерседес" Льюіс Хемілтон посів лише дев'яте місце на Гран-Прі Мексики, але цього вистачило для того, щоб достроково виграти чемпіонство за дві гонки до кінця сезону.
Перемога на трасі дісталася представнику "Ред Буллу" Максу Ферстаппену, далі до фінішу прибув Боттас, Райкконен, Фетель, Окон, Стролл, Перес, Магнуссен і 10-ку замкнув Алонсо.
В особистому заліку Хемілтон набрав 333 очки, в активі Феттеля 277 балів, у Боттаса, що йде третім - 262.
Варто відзначити, що це вже четвертий титул британця в кар'єрі і він зрівнявся за кількістю перемог з пілотом "Феррарі"
Себастьяном Феттелем. Більше в чемпіонаті перемагали тільки аргентинець Хуан Мануель Фанхіо (5) і німець Міхаель Шумахер (7).