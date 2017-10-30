Хацкевич прокоментував п'яту поспіль нічию "Динамо"

"Вийшла важка, бойова гра. Моментів майже не було ні біля чужих воріт, ні біля наших. На такому полі був примітивний футбол, який не приніс результату, в першу чергу, нашій команді. Ми потрапили в якийсь нічийний синдром. Немає креативу попереду. Важко перемогти, коли команда суперника захищається великими силами. Намагаємося використовувати фланги, доставляти м'яч у штрафний майданчик, здійснювати приховані передачі, грати в стінку. Зрозуміло, на такому полі це було складно робити. Результат нас абсолютно не задовольняє, і якість гри також", - зазначив Хацкевич.

Крім того, білоруський наставник прокоментував результативний штрафний у виконанні "Карпат".

"Коли забивають із 35-ти метрів, воротар має до цього відношення. У тих двох небезпечних моментах, які були у наших воріт у Мякушка, і при виходах у другому таймі, Коваль виручив. Але вони забуваються. Вважаю, в моменті з пропущеним м'ячем, якщо й не повністю провина воротаря, то частка точно є. Цей момент розбере наш тренер воротарів Михайло Михайлов", - підкреслив тренер киян.

Як повідомляв УНН, "Динамо" вп'яте поспіль не зуміло виграти в матчі УПЛ.