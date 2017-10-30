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Хацкевич прокоментував п'яту поспіль нічию "Динамо"

Хацкевич прокоментував п'яту поспіль нічию "Динамо"

Київ • УНН

 • 32179 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував нічию своєї команди в матчі 14-го туру УПЛ з "Карпатами", передає УНН з посиланням на прес-службу киян. 

"Вийшла важка, бойова гра. Моментів майже не було ні біля чужих воріт, ні біля наших. На такому полі був примітивний футбол, який не приніс результату, в першу чергу, нашій команді. Ми потрапили в якийсь нічийний синдром. Немає креативу попереду. Важко перемогти, коли команда суперника захищається великими силами. Намагаємося використовувати фланги, доставляти м'яч у штрафний майданчик, здійснювати приховані передачі, грати в стінку. Зрозуміло, на такому полі це було складно робити. Результат нас абсолютно не задовольняє, і якість гри також", - зазначив Хацкевич.

Крім того, білоруський наставник прокоментував результативний штрафний у виконанні "Карпат".

"Коли забивають із 35-ти метрів, воротар має до цього відношення. У тих двох небезпечних моментах, які були у наших воріт у Мякушка, і при виходах у другому таймі, Коваль виручив. Але вони забуваються. Вважаю, в моменті з пропущеним м'ячем, якщо й не повністю провина воротаря, то частка точно є. Цей момент розбере наш тренер воротарів Михайло Михайлов", - підкреслив тренер киян.

Як повідомляв УНН, "Динамо" вп'яте поспіль не зуміло виграти в матчі УПЛ.

Українські Національні Новини

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