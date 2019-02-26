Харків’янка напакувала кишені сріблом та намагалась виїхати до Росії

Так, у вищевказаний пункт пропуску прибула 66-річна громадянка України, жителька м. Харків. Жінка йшла у напрямку Росії пішки. Під час проходження прикордонного контролю відбулось спрацювання металошукача на верхній одяг жінки. В подальшому, на тілі жінки виявлено спеціально обладнаний пояс з кишенями, в яких правопорушниця намагалась потай перемістити через державний кордон 4 пакети з ювелірними виробами з металу білого кольору. Всього виявлено понад 70 виробів, скоріш за все, всі вони зі срібла.

На даний момент ювелірні вироби передані представникам ДФС. Триває експертиза.



Як повідомляв УНН, у Херсоні чоловік намагався за допомогою міжнародного поштового сервісу відправити до однієї з країн Європи старовинні цінності.