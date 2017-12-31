Харківському терористу пропонували обміняти заручників на високопосадовця-поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учора, 30 грудня, під час перемовин харківському терористу пропонувалося відпустити заручників — жінок і дітей в обмін на начальника кримінальної поліції області. Про це на своїй сторінці у Twitter написав голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником в замін на дітей і жінок. Служив у Луганську, зараз чесно служить у Харкові”, — написав Князєв.
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Повідомлення про те, що в відділення “Укрпошти”, розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14.40.
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Спочатку із захопленої “Укрпошти” у Харкові визволили 5 заручників, серед них — двоє дітей, потім ще 4. Злочинця затримано. Постраждалих немає. Сьогодні суд обере йому запобіжний захід.