Харківський терорист балотувався у мери, а ще "пророкував" майбутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Харківський терорист Володимир Безух, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" 30 грудня, у 2006 році балотувався у мери, а у 2014 році відкрив у себе дар екстрасенса і навіть записав декілька передбачень, передає УНН.
Так, начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков на своїй сторінці у Facebook поширив агітаційний плакат Володимира Безуха, який балотувався у мери Харкова у 2006 році.
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Крім того, користувачі відшукали у мережі відео, на якому Безух прогнозував "громадянську війну в Україні й епідемію".
Серед його передбачень був і "армагеддон", який міг статися у 2017 році.
Запис був опублікований у квітні 2014 року.
Як повідомляв УНН, 30 грудня чоловік в Харкові захопив відділення “Укрпошти”.