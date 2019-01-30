Харківський ХК "Пантери" очолив чемпіонат України

На цей раз в гості до потенційного лідера змагань харківських "Пантер" завітав новачок – київський "Автомобіліст". Ігри проходили в Харкові на арені "Салтівський лід".

Перша гра не була проведена з технічних обставин. Рішення стосовно відміненого матчу буде прийнято і оприлюднено додатково.

У наступні дні дівчата зуміли продемонструвати результативний хокей. "Пантери", як і передбачалось без проблем зуміли виграти обидва матчі із загальним рахунком 29:3.

В стартовій грі покер зробила Діана Ковтун, також по три шайби на рахунку Тетяни Слащової та Владислави Скащук.

Варто зазначити, що дані дві перемоги вивели дівчат із Харкова на першу сходинку у таблиці, при цьому вони мають на три очки більше за своїх супротивниць із "Україночки" та одну гру з "Автомобілістом" у запасі.