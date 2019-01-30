Харьковский ХК "Пантеры" возглавил чемпионат Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В конце прошлой недели состоялись матчи очередного четвертого тура чемпионата Украины среди женщин, которые повлияли на положение команд в турнирной таблице, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
На этот раз в гости к потенциальному лидеру соревнований харьковских "Пантер" пожаловал новичок - киевский "Автомобилист". Игры проходили в Харькове на арене "Салтовский лед".
Первая игра не была проведена по техническим обстоятельствам. Решение по отмененному матчу будет принято и обнародовано дополнительно.
В последующие дни девушки сумели продемонстрировать результативный хоккей. "Пантеры", как и предполагалось без проблем сумели выиграть оба матча с общим счетом 29:3.
В стартовой игре покер сделала Диана Ковтун, также по три шайбы на счету Татьяны Слащева и Владиславы Скащук.
Стоит отметить, что данные две победы вывели девушек из Харькова на первую строчку в таблице, при этом они имеют три очка больше своих противниц с "Украиночки" и одну игру с "Автомобилистом" в запасе.