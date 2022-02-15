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Харківський аеропорт Ярославського у січні подвоїв пасажиропотік

Харківський аеропорт Ярославського у січні подвоїв пасажиропотік

Київ • УНН

 • 17930 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена з топ-десятки Forbes Ukraine Олександра Ярославського, за підсумками січня поточного року подвоїв пасажиропотік, а кількість вильотів збільшилася на 70%, пише УНН.

"У січні 2022 року з міжнародного аеропорту "Харків“ авіакомпанії здійснили 355 вильотів, а показник пасажиропотоку становив 73,5 тисячі осіб. Отже, ми продовжуємо значне зростання в порівнянні з минулим роком: кількість вильотів стала більшою на 70%, а пасажиропотік — зріс вдвічі", — розкрили деталі в пресслужбі компанії-оператора Харківського аеропорту "New Systems AM" з групи DCH.

Міжнародними рейсами Харківського аеропорту скористалися 65,3 тисячі пасажирів — це на 105% більше, ніж у січні 2021 року. Приріст на внутрішніх маршрутах - 116%: послугами аеропорту в січні скористалися 8,2 тисячі осіб, тоді як в січні 2021 року їх кількість становила 3,8 тисячі.

Найпопулярнішими напрямками за підсумками січня стали Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ, Марса-Алам і Краків.

Між тим аеропорт Ярославського вже інтенсивно готується до літнього туристичного сезону. Міжнародний аеропорт "Харків" анонсував велику кількість рейсів на літній сезон. Так, українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на рейси за 13 напрямками з Харкова в: Барселону (з 29 квітня), Ларнаку (з 1 травня), Прагу (з 5 травня), Іракліон (з 19 травня), Батумі (з 20 травня), Ріміні і Тирану (з 1 червня), Бургас (з 7 червня). Авіакомпанія Wizz Air також додає до літньої карти польотів з Харкова 13 напрямків: Відень, Салоніки, Таллінн, Мілан (аеропорт Мальпенса), Рим (аеропорт Фьюмічіно), Ларнака, Берлін (аеропорт Бранденбург), Дортмунд, Вроцлав, Гданськ, Краків, Будапешт, Пардубіце.

Купівля квитків мандрівникам доступна на сайті і в касах аеропорту, сайтах авіакомпаній і квиткових агентствах.

Разом з тим пресслужба компанії-оператора Харківського аеропорту "New Systems AM" з групи DCH повідомила на своїх сторінках у соцмережах, що аеропорт працює в штатному режимі, обслуговуючи прильоти і вильоти літаків за розкладом.

"За офіційною інформацією Міністерства інфраструктури України, небо над Україною залишається відкритим. Ми рекомендуємо відстежувати актуальний статус рейсів на онлайн-табло", - повідомила пресслужба аеропорту, і нагадала, що в разі скасування рейсів або інших змін компанії-перевізники повідомлять про це мандрівників.

Міжнародний аеропорт "Харків" — один з ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці України та Харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в межах підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Євро-2012. Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу і реконструкцію старого, сягнули понад 107 млн дол. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію злітно-посадкової смуги, що йому належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2018 року встановити свій перший історичний рекорд: за рік його послугами скористалися близько мільйона мандрівників. А вже за підсумками 2021 року аеропорт продемонстрував найвищі темпи відновлення пасажиропотоку після пандемії серед ТОП-5 провідних аеропортів України, обслуживши 1 мільйон 159 тисяч мандрівників. За інтенсивністю обслуговування рейсів і кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році Міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту міжнародного рівня та успішного його розвитку приватним інвестором група DCH Олександра Ярославського реалізовує в місті Дніпро — тут в межах інвестиційного проекту група будує новий аеровокзальний комплекс сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".

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