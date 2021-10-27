Харківських силовиків викрили у млявому розслідуванні корупційних справ, де замішаний Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Харківські правоохоронці вкрай мляво розслідують кримінальні провадження про корупцію щодо комунальних підприємств та бізнесу, пов'язаного з тимчасовим мером міста Ігорем Тереховим. Про це під час круглого столу "Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню корупції в Україні", заявив кандидат на посаду харківського міського голови Дмитро Маринін, передає УНН.
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Він уточнив, що свого часу на його запит правоохоронці відкрили кілька кримінальних справ. Але до суду дійшло лише одне провадження – стосовно директора та головного бухгалтера КП "Жилкомсервіс" (Олександра Яковлєва та Ірини Кузнєцової - ред.).
"Всі інші кримінальні провадження успішно загубилися по дорозі", - заявив Маринін.
Також Маринін неодноразово закликав правоохоронців перевірити роботу сигаретних кіосків "Кісет" щодо законності.
"Там під камеру продавали неповнолітнім цигарки, горілку. Це все фіксувалося, ми викликали поліцію. Результат - нульовий", - заявив Маринін, уточнюючи, що даний бізнес пов'язаний з Тереховим.
"Тому всі мої заяви закінчуються нічим", - резюмував він.
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Депутат Харківської міської ради від “Слуги народу” та майбутній кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва у своєму Facebook розповіла про те, як в.о. міського голови Ігор Терехов обманює харків'ян та збагачується за допомогою тютюнового бізнесу.
Терехов обдурив 1 мільйон харків'ян і привласнив землю міста собі. І почнемо ми з мережі тютюнових кіосків „Кисет“. Так, саме ті „Кисет“, які, як гриби після дощу, заполонили наше місто та існують за рахунок харківських платників податків. Прізвища Терехов у списку бенефіціарів „Кисет“ звичайно ж немає, натомість є його ексдружина Олена Винник. Ще 2014 року Терехов розлучився з Оленою. Але сім'я-сім'єю, а бізнес-відносини все одно міцніші”, - повідомила вона.