Харківських силовиків викрили у млявому розслідуванні корупційних справ, де замішаний Терехов

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Він уточнив, що свого часу на його запит правоохоронці відкрили кілька кримінальних справ. Але до суду дійшло лише одне провадження – стосовно директора та головного бухгалтера КП "Жилкомсервіс" (Олександра Яковлєва та Ірини Кузнєцової - ред.).

"Всі інші кримінальні провадження успішно загубилися по дорозі", - заявив Маринін.

Також Маринін неодноразово закликав правоохоронців перевірити роботу сигаретних кіосків "Кісет" щодо законності.

"Там під камеру продавали неповнолітнім цигарки, горілку. Це все фіксувалося, ми викликали поліцію. Результат - нульовий", - заявив Маринін, уточнюючи, що даний бізнес пов'язаний з Тереховим.

"Тому всі мої заяви закінчуються нічим", - резюмував він.

Раніше

Депутат Харківської міської ради від “Слуги народу” та майбутній кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва у своєму Facebook розповіла про те, як в.о. міського голови Ігор Терехов обманює харків'ян та збагачується за допомогою тютюнового бізнесу.

Терехов обдурив 1 мільйон харків'ян і привласнив землю міста собі. І почнемо ми з мережі тютюнових кіосків „Кисет“. Так, саме ті „Кисет“, які, як гриби після дощу, заполонили наше місто та існують за рахунок харківських платників податків. Прізвища Терехов у списку бенефіціарів „Кисет“ звичайно ж немає, натомість є його ексдружина Олена Винник. Ще 2014 року Терехов розлучився з Оленою. Але сім'я-сім'єю, а бізнес-відносини все одно міцніші”, - повідомила вона.