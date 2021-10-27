Харьковских силовиков уличили в вялом расследовании коррупционных дел, где замешан Терехов

Детали

Он уточнил, что в своем время по его запросам правоохранители открыли несколько уголовных дел. Но до суда дошло только одно производство – в отношении директора и главного бухгалтера КП "Жилкомсервис" (Александра Яковлева и Ирины Кузнецовой - ред.).

"Все остальные уголовные производства успешно потерялись по дороге", - заявил Маринин.

Также Маринин не единожды призывал правоохранителей проверить работу сигаретных киосков "Кисет" на предмет законности.

"Там под камеру продавали несовершеннолетним сигареты, водку. Это все фиксировалось, мы вызывали полицию. Результат - равен нулю", – заявил Маринин, уточняя, что данный бизнес связан с Тереховым.

"Поэтому все мои заявления и заканчиваются ничем", - резюмировал он.

Ранее

Депутат Харьковского городского совета от “Слуги народа” и будущий кандидат на должность городского главы Алина Мустафаева в своем Facebook рассказала о том, как и.о. городского головы Игорь Терехов обманывает харьковчан и обогащается при помощи табачного бизнеса.

“Терехов обманул 1 миллион харьковчан и присвоил землю города себе. И начнём мы с сети табачных киосков „Кисет“. Да, именно те „Кисет“, которые как грибы после дождичка, заполонили наш город и существуют за счёт харьковских налогоплательщиков. Фамилия Терехов в списке бенефициаров „Кисет“ конечно же нет, зато есть его экс-супруга Елена Винник. Еще в 2014 году Терехов развелся с Еленой. Но семья семьей, а бизнес-отношения все равно крепче”, — сообщила она.