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Харківщина: під ранок ракетного удару зазнало село під Чугуєвом

Харківщина: під ранок ракетного удару зазнало село під Чугуєвом

Київ • УНН

 • 185239 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На Харківщині під ранок ворожого ракетного удару зазнало село під Чугуєвом, також були обстріли інших населених пунктів, і вже вранці є постраждалі, загалом за минулу добу є 5 поранених і один загиблий, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. 1 поранена жінка через ранкові обстріли Циркунів. О 3 годині ночі - росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 години окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

"Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних жителів. У Харківському районі – 2 особи, Чугуївський район – 3 особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківькому районі загинув", - зазначив посадовець.

На лінії зіткнення, з його слів, тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася. Окупанти відступили з втратами. У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки. Окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Харків у ніч на 18 липня російській окупанти обстріляли з артилерії, знову обрали ціллю житлові будинки. 

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