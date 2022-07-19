Харьковская область: под утро ракетному удару подверглось село под Чугуевым

КИЕВ. 19 июля. УНН. В Харьковской области под утро вражескому ракетному удару подверглось село под Чугуевым, также были обстрелы других населенных пунктов, и уже утром есть пострадавшие, всего за минувшие сутки есть 5 раненых и один погибший, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.