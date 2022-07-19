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Харьковская область: под утро ракетному удару подверглось село под Чугуевым

Харьковская область: под утро ракетному удару подверглось село под Чугуевым

Киев • УНН

 • 185238 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В Харьковской области под утро вражескому ракетному удару подверглось село под Чугуевым, также были обстрелы других населенных пунктов, и уже утром есть пострадавшие, всего за минувшие сутки есть 5 раненых и один погибший, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром враг обстрелял село Мосьпаново, 2 человека получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения. 1 раненая женщина из-за утренних обстрелов Циркунов. В 3 часа ночи - россияне обстреляли село Коробочкино, после 4 часа оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, произошли пожары", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.

В Харьковском районе в результате обстрелов произошел сильный пожар в медицинском заведении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды возвращаться с места пожара, потушить удалось только с третьей попытки.

"В общей сложности в течение суток с ранениями госпитализировали 5 мирных жителей. В Харьковском районе – 2 человека, Чугуевский район – 3 человека. К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб", - отметил чиновник.

На линии столкновения, по его словам, продолжаются активные боевые действия.

"На Харьковском направлении враг пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Уды, но эта попытка полностью провалилась. Оккупанты отступили с потерями. В районе Изюма враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы возле Большой Камышевахи, Чепиля, Новониколаевки. Оккупанты пытались пойти в наступление в направлении Гусаровки, но под плотным огнем наших защитников отступили", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Харьков в ночь на 18 июля российские оккупанты обстреляли из артиллерии, вновь избрали целью жилые дома. 

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