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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Харківщина: окупанти продовжують удари по Куп'янську та району

Харківщина: окупанти продовжують удари по Куп'янську та району

Київ • УНН

 • 451485 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Куп'янського району Харківської області, напередодні також обстрілів зазнали ще два райони. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп'янщини. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.

Окрім того, з його слів, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. Обійшлося без жертв та постраждалих немає.

Продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих - 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі, зазначив посадовець.

Доповнення

13 грудня "швидка" потрапила під ворожий обстріл у Куп'янську, поранено фельдшера.

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