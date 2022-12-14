Харківщина: окупанти продовжують удари по Куп'янську та району
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Куп'янського району Харківської області, напередодні також обстрілів зазнали ще два райони. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп'янщини. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.
Окрім того, з його слів, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. Обійшлося без жертв та постраждалих немає.
Продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих - 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі, зазначив посадовець.
Доповнення
13 грудня "швидка" потрапила під ворожий обстріл у Куп'янську, поранено фельдшера.