Харьковская область: оккупанты продолжают удары по Купянску и району
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Купянского района Харьковской области, накануне также обстрелам подверглись еще два района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе Гряниковки Дворичанской громады", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА, обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое и Двуречная.
Кроме того, по его словам, под обстрелами врага были Харьковский и Чугуевский районы. Обошлось без жертв и пострадавших нет.
Продолжается добровольная эвакуация населения в более безопасные места области. По состоянию на 14 декабря количество эвакуированных - 339 человек, еще 64 заявки в настоящее время в работе, отметил чиновник.
Дополнение
13 декабря "скорая" попала под вражеский обстрел в Купянске, ранен фельдшер.