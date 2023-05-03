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Харківщина: окупанти обстріляли чотири райони, є поранена

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли чотири райони Харківської області, поранено жінку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів:

  • У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.
  • Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.
  • У селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.
  • У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.

Нагадаємо

У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, знищено 21 ударний дрон з 26.

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