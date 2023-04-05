Харків завершує опалювальний сезон з 6 квітня - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відзавтра у Харкові завершують опалювальний сезон. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що підписав відповідне розпорядження, пише УНН.
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"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у ваші домівки", - написав Терехов у Telegram.
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З його слів, відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.
"Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", - зазначив він з приводу проходження опалювального сезону в умовах ворожих обстрілів.
"Хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими", - додав Терехов.
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Київ також цього тижня завершує опалювальний сезон.