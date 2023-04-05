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Харків завершує опалювальний сезон з 6 квітня - мер

Харків завершує опалювальний сезон з 6 квітня - мер

Київ • УНН

 • 920713 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відзавтра у Харкові завершують опалювальний сезон. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що підписав відповідне розпорядження, пише УНН.

Цитата

"Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у ваші домівки", - написав Терехов у Telegram.

Деталі

З його слів, відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни.

"Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України", - зазначив він з приводу проходження опалювального сезону в умовах ворожих обстрілів.

"Хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими", - додав Терехов.

Нагадаємо

Київ також цього тижня завершує опалювальний сезон.

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