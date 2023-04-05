Харьков завершает отопительный сезон с 6 апреля - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. С завтрашнего дня в Харькове завершают отопительный сезон. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что подписал соответствующее распоряжение, пишет УНН.
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"Погода позволяет завершить тяжелейший отопительный сезон раньше 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня «Харьковские тепловые сети» прекратят подавать тепло в ваши дома", - написал Терехов в Telegram.
Детали
По его словам, отключение тепла раньше запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны.
"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины", - отметил он по поводу прохождения отопительного сезона в условиях вражеских обстрелов.
"Хочу отметить, что буквально сразу мы начинаем готовиться к следующей зиме", - добавил Терехов.
Напомним
Киев также на этой неделе завершает отопительный сезон.