Харьков завершает отопительный сезон с 6 апреля - мэр

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"Погода позволяет завершить тяжелейший отопительный сезон раньше 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня «Харьковские тепловые сети» прекратят подавать тепло в ваши дома", - написал Терехов в Telegram.

Детали

По его словам, отключение тепла раньше запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны.

"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины", - отметил он по поводу прохождения отопительного сезона в условиях вражеских обстрелов.

"Хочу отметить, что буквально сразу мы начинаем готовиться к следующей зиме", - добавил Терехов.

Напомним

Киев также на этой неделе завершает отопительный сезон.