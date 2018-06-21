Сутички у міськраді Харкова: госпіталізували ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Ще дві співробітниці міської ради Харкова були госпіталізовані внаслідок сутичок у міській раді. Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв’язкам з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні госпіталізовано ще дві співробітниці міської ради. У обох жінок - проблеми з дихальними шляхами після візиту панів з газовими балончиками та димовими шашками. Ще кілька співробітників відпросилися на сьогодні в зв'язку з поганим самопочуттям", – йдеться в повідомленні.
Сидоренко зазначив, що вчора від співробітників мерії зокрема були подані заяви до поліції.
"Дев'ять портретів градоначальників минулих років знищені повністю. У Руденко (заступник мера Харкова Андрій Руденко, - ред.) - таки зламаний палець на руці, на нього накладено гіпс", - зазначив Сидоренко.
Нагадаємо, вчора всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпилили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Внаслідок сутичок постраждали двоє людей. В Управлінні СБУ у Харківській області заявили, що не причетні до сутичок, які сталися у міськраді Харкова.