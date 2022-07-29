Хакери в Іспанії зламали систему оповіщення про радіаційну небезпеку

Деталі

Як зазначається, що двоє хакерів в період з березня по червень 2021 року влаштували серію кібератак на іспанську систему оповіщення. Відомо, що вони раніше працювали на державу в Головному управлінні цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, обслуговуючи системи RAR, тому добре знали, як вони працюють, і розуміли, як провести ефективну кібератаку. Національна поліція наразі не називає ні імен затриманих, ні мотивів атак.

За словами правоохороних органів, затримані отримали незаконний доступ до мережі та спробували видалити вебдодаток управління RAR з центру управління. Також хакери здійснили окремі атаки на датчики, знищивши 300 з 800 датчиків, розкиданих по всій Іспанії. Таким чином злочинці, розірвали їх зв'язок з центром управління, порушивши обмін даними та позбавивши здатності виявляти підвищений рівень радіації.

Доповнення

З 11 до 24 липня ІТ-армія атакувала понад 750 російських онлайн-ресурсів.