Хакеры в Испании взломали систему оповещения о радиационной опасности

Детали

Как отмечается, что два хакера в период с марта по июнь 2021 года устроили серию кибератак на испанскую систему оповещения. Известно, что они работали на государство в Главном управлении гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, обслуживая системы RAR, поэтому хорошо знали, как они работают, и понимали, как провести эффективную кибератаку. Национальная полиция не называет ни имен задержанных, ни мотивов атак.

По словам правоохранительных органов, задержанные получили незаконный доступ к сети и попытались удалить веб-приложение управления RAR из центра управления. Также хакеры совершили отдельные атаки на датчики, уничтожив 300 из 800 датчиков, разбросанных по всей Испании. Таким образом преступники разорвали их связь с центром управления, нарушив обмен данными и лишив способности выявлять повышенный уровень радиации.

Дополнение

С 11 по 24 июля ІТ-армия атаковала более 750 российских онлайн-ресурсов.