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МЗС та воєнторги: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 750 російських ресурсів

МЗС та воєнторги: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 750 російських ресурсів

Київ • УНН

 • 238553 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. З 11 до 24 липня ІТ-армія атакувала понад 750 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.

Цитата

"З 11 до 24 липня ІТ-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. Щоб захистити сайти, очільник міністерства сергій лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти мзс, зазначили в Мінцифри.

Було паралізовано роботу більше сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які воюють проти України.

Через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.

Нагадаємо

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.

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