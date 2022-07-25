Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.
МЗС та воєнторги: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 750 російських ресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. З 11 до 24 липня ІТ-армія атакувала понад 750 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.
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"З 11 до 24 липня ІТ-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. Щоб захистити сайти, очільник міністерства сергій лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти мзс, зазначили в Мінцифри.
Було паралізовано роботу більше сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які воюють проти України.
Через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.
IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.
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