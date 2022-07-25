Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.
МИД и военторги: за две недели IТ-армия атаковала более 750 российских ресурсов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С 11 по 24 июля IТ-армия атаковала более 750 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.
Цитата
"С 11 по 24 июля IТ-армия вывела из строя более 750 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.
Детали
Кибератакам подверглись критически важные онлайн-ресурсы министерства иностранных дел рф. Чтобы защитить сайты, глава министерства сергей лавров вынужден был отвлечься от очередного замыливания глаз и временно скрыть сайты мид, отметили в Минцифре.
Была парализована работа более сотни онлайн-магазинов дронов и военторгов рф. Россияне не могли заказать необходимое снаряжение для солдат-убийц, которые воюют против Украины.
Из-за кибератак вышли из строя телекоммуникационные услуги от Beeline и их онлайн-ресурсы. У клиентов этого оператора не было доступа к интернету.
IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в рф и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ.
Напомним