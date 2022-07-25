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МИД и военторги: за две недели IТ-армия атаковала более 750 российских ресурсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. С 11 по 24 июля IТ-армия атаковала более 750 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.

Цитата

"С 11 по 24 июля IТ-армия вывела из строя более 750 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.

Детали

Кибератакам подверглись критически важные онлайн-ресурсы министерства иностранных дел рф. Чтобы защитить сайты, глава министерства сергей лавров вынужден был отвлечься от очередного замыливания глаз и временно скрыть сайты мид, отметили в Минцифре.

Была парализована работа более сотни онлайн-магазинов дронов и военторгов рф. Россияне не могли заказать необходимое снаряжение для солдат-убийц, которые воюют против Украины.

Из-за кибератак вышли из строя телекоммуникационные услуги от Beeline и их онлайн-ресурсы. У клиентов этого оператора не было доступа к интернету.

IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в рф и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ.

Напомним

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию ​​"Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

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