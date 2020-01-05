Хакамада не приїде до Києва: організатори форуму відмовились від її виступу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Компанія Taryan Group заявила про скасування виступу росіянки Ірини Хакамади, яка мала взяти участь в освітньому форумі DreamBIG. Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook, передає УНН.
У компанії зазначили, що готують великий освітній захід і дуже хочуть надихнути своїх гостей.
"Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями. Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б", - йдеться у повідомленні.
У компанії також вибачились перед гостями, за те, що "один із запланованих спікерів - бізнес-тренер Ірина Хакамада - не виступить на DreamBIG Forum".
"Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - наголосили у компанії.
Нагадаємо, російський політик Ірина Хакамада збиралася відвідати Україну 27 лютого. Інформація про візит Хакамади викликала серйозний резонанс в суспільстві, зокрема обурила Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Обурення представника кримськотатарського народу викликане заявами Хакамади у 2014 році з приводу анексії Криму. Зокрема, Хакамада займала неоднозначну позицію, звернувшись до президента РФ Володимира Путіна: "Ви переможець, Володимир Володимирович, вам безкровно вдалося приєднати Крим".
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше прикордонники не впустили в Україну російську журналістку, що незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.