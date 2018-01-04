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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21621 перегляди

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Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського фестивалю - France-Presse

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Австралійська акторка Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського кінофестивалю, який пройде в травні цього року. Про це в четвер повідомило агентство France-Presse з посиланням на організаторів фестивалю,передає УНН.

Кейт Бланшетт очолить журі 71-го Каннського фестивалю - France-Presse

70-й Каннський фестиваль проходив з 17 по 28 травня 2017 року. Журі очолював іспанський режисер Педро Альмодовар. В основну конкурсну програму входили 19 картин, у тому числі драма українського режисера та документаліста білоруського походження Сергія Лозниці “Лагідна” (“Кроткая”, оскільки митець знімає переважно російською мовою).

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Кейт Бланшетт — володарка двох премій “Оскар” і трьох “Золотих глобусів”. Відома завдяки ролям у фільмах “Єлизавета” (1999, премії BAFTA та “Золотий глобус” за найкращу жіночу роль), “Авіатор” (2005, премії “Оскар” та BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану), кінотрилогії “Володар Перснів” (2001–2003). За фільм “Жасмин” акторка здобула премію “Оскар”, Премію BAFTA та Премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль.

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