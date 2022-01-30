Кетчуп по-королівськи: Єлизавета II запускає лінійку фірмових соусів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Королева Єлизавета II запускає виробництво фірмового кетчупу та коричневого соусу, про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
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В британських магазинах вартість однієї пляшки становитиме 6,99 фунта (267,90 грн) за 295 грамів.
Королеві доведеться конкурувати з найстарішим виробником коричневого соусу - "Houses of Parliament", який коштує всього 2,89 фунта (110,76 грн). Спочатку соус вироблявся у Сполученому Королівстві, але зараз виробляється компанією Heinz в Нідерландах. Його назвали на честь лондонського парламенту.
Традиційний рецепт коричневого соусу включає фініки, фруктовий сік та спеції. Соуси виробляються в будинку королеви в Сандрінгемі, у селі на сході Англії. Такі додатки дуже популярні в Британії та подаються в кожному пабі по всьому Королівстві.