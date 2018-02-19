Керлінгіст збірної "ОА з Росії" заявив, що допінг йому міг підмішати партнер у команді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російський керлінгист Олександр Крушельницький, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, пояснив офіційним особам, як у його допінг-пробі могла виявитися заборонена речовина. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Чемпионат”.
Крушельницький заперечує, що навмисно приймав заборонену речовину, проте, за непідтвердженими даними, допінг-тест показав прийом спортсменом мельдонію в період до 10 днів перед проведенням аналізу.
Спортсмен заявив, що у нього є побоювання, що в його напій щось підмішали на тренувальному таборі в Японії перед Олімпійськими іграми, причому це зробив хтось з партнерів, які не пробилися на змагання в Пхьончхані.
Як повідомляв УНН, штаб російської делегації на зимових Олімпійських іграх-2018 отримав повідомлення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про можливе порушення антидопінгових правил спортсменом.