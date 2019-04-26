Керівнику лісомисливського господарства повідомлено про підозру

КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Луганщині повідомлено про підозру керівнику лісомисливського господарства який упродовж 2015-2016 років проводилися суцільні та вибіркові санітарні рубки на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду. У результаті протиправних дій посадової особи державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.