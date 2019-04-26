Керівнику лісомисливського господарства повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Луганщині повідомлено про підозру керівнику лісомисливського господарства який упродовж 2015-2016 років проводилися суцільні та вибіркові санітарні рубки на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду. У результаті протиправних дій посадової особи державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
“Під час досудового розслідування встановлено, що керівник лісомисливського господарства, перевищуючи свої службові повноваження, видавав лісорубні квитки, на підставі яких упродовж 2015-2016 років проводилися суцільні та вибіркові санітарні рубки на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду. У результаті протиправних дій посадової особи державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на суму 20,8 млн грн. 25 квітня 2019 року директору державного підприємства повідомлено про підозру за ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки)”, — йдеться у повідомленні.
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На теперішній час вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Санкція ст. 246 КК України (в редакції від 02.11.2016) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років; санкція ч. 3 ст. 365 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, народні депутати під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради ухвалили зміни до закону щодо збереження українських лісів у частині відповідальності.