Керівника "юнармії" з окупованого Криму засудили за пропаганду служби в армії ворога серед дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні заочно засудили керівника севастопольського підрозділу «Юнармії» на тимчасово окупованому півострові за пропаганду служити в армії ворога, яку той поширював серед дітей, інформує УНН з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора у вівторок.
Деталі
Ім’я засудженого не розголошують. Доведено, що його у 2016 році призначили «керівником регіонального штабу Юнармії м. Севастополя». Чоловік, як повідомляється, реалізовував політку окупантів, зокрема пропагував серед дітей і підлітків на користь добровільного вступу до армії держави-окупанта, що заборонено міжнародним правом. За допомогою медіа засуджений активно поширював інформацію про військово-патріотичне виховання серед молоді.
Своїми діями «керівник штабу» порушив закони та звичаї війни, оскільки така пропаганда заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, зазначають у пресслужбі ОГП.
Чоловіка заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Додамо
«Юнармія» – дитячо-юнацький військово-патріотичний рух, створений міністерством оборони рф, почав діяти на півострові з 2016 року. У Криму та Севастополі організовано 874 загони «Юнармії», до яких окупанти залучили близько 29 тисяч дітей. Метою діяльності цієї організації є промивання мізків та насаджування російсько-військової пропаганди дітям та підліткам для їх подальшого залучення до армії держави-окупанта», – повідомляє керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.
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