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Руководителя "юнармии" из оккупированного Крыма осудили за пропаганду службы в армии врага среди детей

Киев • УНН

 • 770272 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине заочно осудили руководителя севастопольского подразделения «Юнармии» на временно оккупированном полуострове за пропаганду служить в армии врага, которую тот распространял среди детей, информирует УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора во вторник.

Руководителя "юнармии" из оккупированного Крыма осудили за пропаганду службы в армии врага среди детей

Детали

Имя осужденного не разглашают. Доказано, что его в 2016 году назначили «руководителем регионального штаба Юнармии г. Севастополя». Мужчина, как сообщается, реализовывал политику оккупантов, в частности пропагандировал среди детей и подростков в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, что запрещено международным правом. С помощью медиа осужденный активно распространял информацию о военно-патриотическом воспитании среди молодежи.

Своими действиями «руководитель штаба» нарушил законы и обычаи войны, поскольку такая пропаганда запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, отмечают в пресс-службе ОГП.

Мужчина заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Добавим

«Юнармия» – детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное министерством обороны рф, начало действовать на полуострове с 2016 года. В Крыму и Севастополе организовано 874 отряда «Юнармии», в которые оккупанты привлекли около 29 тысяч детей. Целью деятельности этой организации является промывание мозгов и насаждение российско-военной пропаганды детям и подросткам для их дальнейшего привлечения в армию государства-оккупанта», – сообщает руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.

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