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Казахстанський діджей нагороджений "Греммі" за кращий ремікс

Казахстанський діджей нагороджений "Греммі" за кращий ремікс

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Музичної премії "Греммі" в категорії "Кращий ремікс" удостоєний діджей з Казахстану Іманбек Зейкенов, відомий під псевдонімом Imanbek. 63-тя церемонія нагородження пройшла в ніч на понеділок, 15 березня, передає УНН із посиланням на сайт премії.

Деталі

Двадцятирічний Зейкенов отримав премію за ремікс композиції “Roses” американського репера Карлоса Сент-Джона, який виступає під псевдонімом SAINt JHN. Запис зібрав на YouTube понад 100 мільйонів переглядів, журнал Billboard включив її в 100 найбільш популярних музичних творів.

Доповнення

У категорії “Кращий саундтрек” “Греммі” присуджена ісландській віолончелістці і композитору Хільдуру Гуднадоттіру за музику до фільму “Джокер”. За роботу над 13-й симфонією Дмитра Шостаковича нагороджені американські звукорежисери Девід Фрост, Чарлі Простий і Сілас Браун в номінації “Кращий інжиніринг альбому класичної музики”.

На престижну музичну премію в категорії “Найкращий оперний запис” були серед інших номіновані російський диригент Максим Емельянича разом з оркестром Il Pomo D’Oro, який виконував оперу Генделя “Агрипина” і Берлінська опера з “карлики” Олександра фон Цемлінського.

Зокрема, американська співачка і автор пісень Біллі Айліш завоювала премію “Греммі” в категорії “Краща пісня, написана для візуальних медіа” за композицію No time to die, що стала саундтреком до останнього фільму про агента британської розвідки Джеймса Бонда.

Довідково

Спочатку церемонія нагородження повинна була відбутися в кінці січня, однак через епідеміологічну ситуацію в Лос-Анджелесі була перенесена на березень.

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