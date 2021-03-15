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Казахстанский диджей награжден "Грэмми" за лучший ремикс

Казахстанский диджей награжден "Грэмми" за лучший ремикс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Музыкальной премии "Грэмми" в категории "Лучший ремикс" удостоен диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek. 63-я церемония награждения прошла в ночь на понедельник, 15 марта, передает УНН со ссылкой на сайт премии.

Детали

Двадцатилетний Зейкенов получил премию за ремикс композиции “Roses” американского рэпера Карлоса Сент-Джона, который выступает под псевдонимом SAINt JHN. Запись собрала на YouTube более 100 млн просмотров, журнал Billboard включил ее в 100 наиболее популярных музыкальных произведений.

Дополнение

В категории “Лучший саундтрек” “Грэмми” присуждена исландской виолончелистке и композитору Хильдуру Гуднадоттиру за музыку к фильму “Джокер”. За работу над 13-й симфонией Дмитрия Шостаковича награждены американские звукорежиссеры Дэвид Фрост, Чарли Простой и Силас Браун в номинации “Лучший инжиниринг альбома классической музыки”.

На престижную музыкальную премию в категории “Лучший оперный запись” были среди прочих номинированы российский дирижер Максим Емельяныча вместе с оркестром Il Pomo D’Oro, который выполнял оперу Генделя “Агриппина” и Берлинскую оперу с “карликами” Александра фон Цемлинского.

В частности, американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию “Грэмми” в категории “Лучшая песня, написанная для визуальных медиа” за композицию No time to die, ставшей саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.

Справка

Сначала церемония награждения должна была состояться в конце января, однако из-за эпидемиологической ситуации в Лос-Анджелесе была перенесена на март.

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