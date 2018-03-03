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Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї

Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Представник Республіки Казахстан при ООН підписав Договір про заборону ядерної зброї, з посиланням на прес-службу МЗС Казахстану передає УНН.

"У день святкування чергової 26-ї річниці вступу Казахстану до Організації Об'єднаних Націй, відбулася офіційна церемонія підписання Республікою Казахстан Договору про заборону ядерної зброї. Договір був підписаний Постійним Представником Казахстану при ООН Кайратом Умаровим відповідно до повноважень, наданих йому Указом Президента Нурсултана Назарбаєва № 617 від 9 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Договір про заборону ядерної зброї прийнятий 7 липня 2017 року за підтримки 122 країн-членів ООН. Цей документ став підсумком двох сесії Конференції ООН про переговори з вироблення юридично обов'язкового документа про заборону ядерної зброї, що веде до його повного знищення, які відбулися в березні і червні - липні 2017 року Нью-Йорку.

У прес-службі додали, що Казахстан став 57 державою-підписантом Договору. Документ набуде чинності після 90 днів після здачі на зберігання 50-ї ратифікаційної грамоти.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу "Сармат. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

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