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Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Киев  •  УНН

 • 12066 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Представитель Республики Казахстан при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия, со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана передает УНН.

“В день празднования очередной 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций, состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года”, — говорится в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению, которые состоялись в марте и июне — июле 2017 года в Нью‑Йорке.

В пресс-службе добавили, что Казахстан стал 57 государством-подписантом Договора. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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