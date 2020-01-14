Катастрофа під Тегераном: у Верховній Раді рекомендують, щоб Іран визнав юридичну відповідальність

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував проголосувати за покладання відповідальності на Іран за авіакатастрофу літака МАУ рейсу PS752 в Тегерані. Про це йдеться у повідомленні пресцентру фракції "Слуга народу" у Facebook, інформує УНН.

“Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав заяву, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збиття українського літака, і рекомендує Раді ухвалити її”, — йдеться у повідомленні.

“Ми всі розуміємо, що парламент не може стояти осторонь такої великої трагедії. Він має висловити і співчуття, і свою позицію. Заява ВР покликана посилити переговорну позицію Президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, а й про компенсації всім постраждалим”, — додали у пресцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН закликало до прозорого розслідування авіакатастрофи під Тегераном

Як зазначили учасники комітету, заява адресується й Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування, й іноземним державам із закликом виробити на підставі результатів повного розслідування низку правил, що дозволять уникати подібних трагедій у майбутньому.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.

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