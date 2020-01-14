Катастрофа під Тегераном: у Верховній Раді рекомендують, щоб Іран визнав юридичну відповідальність

КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував проголосувати за покладання відповідальності на Іран за авіакатастрофу літака МАУ рейсу PS752 в Тегерані. Про це йдеться у повідомленні пресцентру фракції "Слуга народу" у Facebook, інформує УНН.