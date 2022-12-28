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Катастрофа літака МАУ: Україна, Канада, Швеція та Британія вимагають, щоб Ірану погодився на арбітраж

Катастрофа літака МАУ: Україна, Канада, Швеція та Британія вимагають, щоб Ірану погодився на арбітраж

Київ • УНН

 • 395016 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна, Канада, Швеція та Британія вимагають, аби Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов'язаного із катастрофою літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку оприлюднило МЗС України, передає УНН.

Цитата

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, сьогодні здійснили конкретні кроки, спрямовані на притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

... ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу «земля-повітря», запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану", - йдеться у заяві.

Додамо

Як і раніше, Координаційна група продовжить докладати усіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами. Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин.

Що було раніше

Іранські ЗМІ повідомили, що звинувачення у справі про катастрофу українського літака в околицях Тегерана пред’явлені 10 іранським посадовим особам.

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

На думку ж української сторони, опублікованомий звіт Ірану — це ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття літак.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

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