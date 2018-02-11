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Катастрофа Ан-148 в РФ: пілот повідомив авіадиспетчерів про несправності

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Пілот літака Ан-148, який впав в РФ, повідомив авіадиспетчерів про несправності і мав здійснити аварійну посадку в Жуковському. Про це “Газеті.Ru” повідомило джерело, знайоме з ходом розслідування катастрофи, передає УНН.

За даними Росавіації, зв’язок з екіпажем Ан-148 “Саратовских авіаліній” рейсу 703 Москва-Орськ зник через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Домодєдово. За попередніми даними відомства, на борту були 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін доручив уряду створити спецкомісію з розслідування аварії Ан-148

Нагадаємо, консул перевіряє інформацію про те, чи були українці на бору літака, який зазнав катастрофи в Підмосков’ї.

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