Катастрофа Ан-148: пошукові роботи завершать протягом 7 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Основні пошукові роботи на місці падіння пасажирського літака АН-148 в Раменському районі Московської області можуть завершити протягом 7 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За словами голови МНС РФ Володимира Пучкова: “Всі роботи ведуться в цілодобовому режимі. Тут, в зоні НС, ми плануємо здійснювати основний етап пошукових робіт протягом семи діб, тому що дуже велика площа розкиду уламків, важкий сніг та рельєф місцевості”.
Він також додав, що: “Ведеться робота з пошуку фрагментів тіл, організації їх ідентифікації, а також надання допомоги Слідчому комітету з виконання усіх процесуальних дій для виявлення причин катастрофи”.
Як повідомляв УНН, у мережі з’явився аудіозапис переговорів диспетчерів, які намагалися зв’язатися з літаком АН-148, який зазнав аварії неподалік від Москви.