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Катастрофа Ан-148: пошукові роботи завершать протягом 7 днів

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Основні пошукові роботи на місці падіння пасажирського літака АН-148 в Раменському районі Московської області можуть завершити протягом 7 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За словами голови МНС РФ Володимира Пучкова: “Всі роботи ведуться в цілодобовому режимі. Тут, в зоні НС, ми плануємо здійснювати основний етап пошукових робіт протягом семи діб, тому що дуже велика площа розкиду уламків, важкий сніг та рельєф місцевості”.

Він також додав, що: “Ведеться робота з пошуку фрагментів тіл, організації їх ідентифікації, а також надання допомоги Слідчому комітету з виконання усіх процесуальних дій для виявлення причин катастрофи”.

Як повідомляв УНН, у мережі з’явився аудіозапис переговорів диспетчерів, які намагалися зв’язатися з літаком АН-148, який зазнав аварії неподалік від Москви.

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